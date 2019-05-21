زيادة فرص مهاجم ليفربول في اللحاق بنهائي دوري الأبطال

عاد البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بشكل كامل يوم الثلاثاء إلى تدريبات فريقه الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة توتنهام هوتسبير مطلع الشهر المقبل.

وشارك فيرمينو في تدريبات فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في معسكره باسبانيا بعد أن تعافى من إصابة عضلية غاب بسببها عن ثلاث مباريات.

وفي المرة الأخيرة التي ظهر فيها اللاعب الدولي البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما كان يجلس بين بدلاء ليفربول في الخسارة 3-صفر أمام برشلونة في الأول من مايو ايار في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وغاب فيرمينو عن تشكيلة فريقه التي حققت فوزا مذهلا إيابا على ملعب أنفيلد بنتيجة 4-صفر على برشلونة وهو ما جعل ليفربول يتأهل لخوض نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويأمل فيرمينو، الذي سجل 16 هدفا في 47 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، أن يعود إلى الفريق للمشاركة في نهائي إنجليزي خالص على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد في الأول من يونيو حزيران.

اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول

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