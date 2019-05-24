الألماني نيكو روزبرغ الأسرع في شوارع مونت كارلو

قاد سائق مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ و بطل سباقات فورمولا 1 للسيارات، فريقه إلى الصدارة في شوارع مونت كارلو اليوم .

و قال نيكو روزبرغ عقب هذا الفوز "لقد شعرت بالمتعة في السباق على هذا المسار، في الواقع انا متعود عليه ، لقد نشأت في موناكو، و نجحت في تقديم آداء متميز.

جاء هذا الفوز بعد سلسلة من النجاحات للبطل الألماني نيكو روزبرغ الذي فاز ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في موسم 2016 بالإضافة إلى فوزه ببطولة سلسلة سباقات الجائزة الكبرى في الفئة الثانية لعام 2005 .

يذكر أن نيكو روزبرغ، كان قد انضم إلى مرسيدس في السادس عشر من نوفمبر لعام 2009 و قد أعلن عن اعتزاله التسابق في الثاني من ديسمبر 2016، بعد أيام من تتويجه ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

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