شاهد: مئات الحرائق في إسرائيل وإجلاء آلاف السكان

شبت مئات الحرائق اليوم الخميس 23 أيار/مايو في مختلف أنحاء المناطق الإسرائيلية وفي المستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، جراء ارتفاع درجة الحرارة وموجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد.

وقال مسؤولون إسرائيليون انه تم اجلاء نحو 3500 من سكان البلدات الصغيرة مع اقتراب النيران منها، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحرائق التهمت أكثر من عشرة منازل.

وتركزت جهود الإنقاذ على منطقة غابات بين القدس وتل أبيب وكافحت فيها فرق الإطفاء من على الأرض والطائرات ألسنة اللهب لساعات. واستعانت قوات المطافئ بالطائرات في محاولة للسيطرة على الحرائق، وذكرت الشرطة أن أغلب الحرائق أصبحت تحت السيطرة بحلول الليل.

ووصلت درجة الحرارة في القدس إلى 37.5 درجة مئوية. وارتفعت درجة الحرارة مع الاتجاه غربا نحو البحر المتوسط ووصلت في بلدة قرب تل أبيب إلى 43.5 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تستمر الموجه الحارة يوم غد الجمعة وتواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع دول مجاورة لبحث تلقي المساعدة إذا تفاقمت حرائق الغابات.

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