شاهد: نهائيات بطولة ركوب الأمواج في بالي الإندونيسية
فازت الاسترالية ستيفاني غيلمور والياباني كانوا إيغاراشي في مباراة الإياب من بطولة العالم لرياضة ركوب الأمواج في بالي يوم السبت.
بهذه النتيجة تعود غيلمور البطلة سبع مرات إلى التصنيف الأول عالمياً.
وفاز إيغاراشي على ميدان مرصع بالنجوم ليفوز بأول بطولة له.
وبهذا تقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى المركز الثاني في ترتيب العام الحالي.
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