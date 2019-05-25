شاهد: نهائيات بطولة ركوب الأمواج في بالي الإندونيسية

قد يكون اليابانيون معروفين بحبهم للنظام والترتيب، خاصة عندما يتعلق الأمر بترتيب فراشهم في الصباح، إلا أن هناك أوقاتاً يتخلون فيها عن هذه الصفات والمعايير!