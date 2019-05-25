عمدة المدينة: ليون مدينة آمنة وهادئة لذا يبدو الانفجار "غير مفهوم"

قال عمدة ليون، وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرارد كولومب، إن الانفجار الذي وقع في أحد شوارع المشاة في وسط المدينة الفرنسية يوم الجمعة 24 أيار/ مايو "غير مفهوم" ، أثناء زيارته لموقع الحادث، وقال: " نحن في مدينة آمنة وهادئة، وفجأة يحصل هذا الهجوم، بالنسبة لي يبقى هذا غير مفهوم".

ويأمل كولومب بالحصول على شهادات من المارة الذين كانوا موجودين لحظة الحادث: ""نحن نعرف الطريق الذي سلكه هذا الشخص، لأن كاميرات المراقبة في المدينة تسمح لنا برؤية متى وصل إلى هنا ومتى غادر. لذلك ربما من هنا سنجد بعض الأدلة. وكما تعلمون، تم إطلاق نداء للشهود... من الناحية النظرية سنكون قادرين على العثور على عدد من الشهادات".

وقال المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا ريمي هيتز للصحفيين إن 90 من محققي الشرطة يدعمهم 30 ضابطًا علميًا وفنيًا بالإضافة إلى الشرطة المحلية يبحثون عن الرجل الذي شوهد على الكاميرات الأمنية في حوالي الساعة 5:30 مساءً يوم الجمعة.

وشوهد الرجل وهو يترك كيسًا من الورق أمام مخبز، لينفجر الطرد بعد حوالي دقيقة من مغادرته.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من تتبع تحركات الرجل، الذي بدا أنه يبلغ من العمر 30 عامًا، لمدة 10 دقائق قبل الهجوم وما زالوا يحاولون التعرف عليه، رغم ارتدائه قبعة ونظارات شمسية.

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