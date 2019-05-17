فرنسا: قواعد مرورية لاستخدام الـ"سكوتر" والغرامات تصل إلى 1500 يورو

مع قدوم فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، تكتظُ شوارع المدن الفرنسية بالمواطنين والسوّاح، الذين اعتاد الكثيرُ منهم على استخدام "السكوتر" في تنقلاته ضمن المدينة.

والـ"سكوتر" هي مركبةٌ لها مقبض لليدين وصفيحة وعجلات صغيرة، ويقوم المستخدم بدفعه بإحدى قدميه فيما الأخرى تكون فوق الصفيحة، وهذه المركبة تسخدم منذ أكثر من قرن في بعض المناطق في أوروبا، غير أنها الآن باتت بعضها يعمل بالطاقة الكهربائية، وتسير بسرعة عالية نسبياً، قد تبلغ نحو 40 كيلومتراً في الساعة.

الحكومة الفرنسية، وأمام تزايد أعداد مستخدمي "السكوتر"، بدأت التفكير في وضع لوائح وقواعد تنظّمُ استخدام وسيلة النقل الجديدة في شوارع المدن، وتلك القواعد تحظر استخدام الـ"سكوتر" على أرصفة الشوارع، كما تطالب المستخدمين بارتداء سترة عاكسة في الليل، كما سيُطلب من المستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً وضع خوذة على الرأس، وستفرض غرامات على منتهكي القواعد، وتلك الغرامات تتراوح ما بين 35 يورو إلى 1500 يورو.

السلطات في باريس، وأمام المشكلات التي أحدثها استخدام الـ"سكوتر" في المدينة، سعت إلى إيجاد طريقة مناسبة لإيقاف ما يقرب من 40 ألف مركبة "سكوتر"، خاصة وأن الكثيرين باتوا يشعرون بالقلق على سلامتهم أثناء سيرهم في الشوارع، ذلك أنه في عام 2017، قُتل خمسة أشخاص، وأصيب 284 آخرون في حوادث "سكوتر".

باريس، ليست المدينة الفرنسية الوحيدة التي تعاني من مشكلات الـ"سكوتر"، بل كافة مدن البلاد، والتي من بينها ليون التي رحّبت منذ مدّة طويلة بخدمة النقل المجاني التي يتيحها "سكوتر"، غير أن

حالياً حريصة أشد الحرص على تطبيق القواعد الوطنية الخاصة باستخدام "السكوتر".

يقول نائب عمدة مدينة ليون، سوت جان إيف سيشريس: "السكوتر عبارة عن مركبة غير مدرجة في سجلات المرور فهي ليس لها رمزمروري، لذلك فإن من الجيد أن يناقش وزير النقل هذا الأمر ويتأكد من ملء الفراغ القانوني بهذا الشأن، لكي تستفيد المدن من هذه المركبات وفي الوقت نفسه يتم ضمان حماية المارة وراكبي السكوتر على حد سواء".

وتتفاوض السلطات في ليون مع مشغلي خدمة الـ"السكوتر" لتطبيق قيود خاصة باستخدام المركبة في شوارع المدينة، ويقول نائب العمدّة: "سنحاول أيضاً المضي قدمًا في مفاوضاتنا، وسنحاول التأكد من فرض قيود على السرعة".

ومن جهته، يقول المدير التنفيذي لشركة "لايم" إحدى الشركات المشغلة لمركبات "السكوتر" في المدينة: "ليس هناك من أحد معني بعدم تثبيت قواعد تنظّم استخدام السكوتر في شوارع المدن، لذلك نحن ندعم هذه التدابير، ونعتبر أنها مسألة هامة وأساسية".

ويشار إلى أن اللوائح والقواعد الجديدة المتعلقة باستخدام الـ"سكوتر" ستدخل حيز التنفيذ في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

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