شاهد: كوينتن تارانتينو يفوز بجائزة سعفة الكلب في مهرجان كان

بعد 25 عاما من النجاح الكبير لفيلمه (بالب فيكشن) في مهرجان كان، فاز الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو بجائزة في المهرجان بفضل كلبة ظهرت في الفيلم.

وفاز "براندي" الذي أدى الدور فيه في الحقيقة ثلاث كلاب من نوع بيتبول بجائزة "سعفة الكلب" في المسابقة غير الرسمية للمهرجان يوم الجمعة.

وقال تارانتينو في حفل اتسم بالمرح وهو يستلم الجائزة "يجب أن أقول إنه ليشرفني كثيرا حصولي عليها (الجائزة). وأود أن أهديها لممثلتي الرائعة براندي".

كان تارانتينو قد فاز بجائزة السعفة الذهبية في كان عام 1994. ويتنافس مع مخرجين مخضرمين منهم كين لوتش وبيدرو ألمودوبار للفوز بجائزة هذا العام التي ستعلن يوم السبت.

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