شاهد: الدورة الحادية والعشرين للبطولة الأوروبية لمناداة الأيائل

تنافس 39 صياداً من 13 دولة أوروبية في بيلاروسيا (روسيا البيضاء) السبت 25 أيار/ مايو في الدورة الحادية والعشرين من بطولة مناداة الأيائل الأوروبية.

المسابقة تحتم على المشتركين تقليد أصوات الغزلان والأيائل في مواقف مختلفة، باستخدام أدوات متعددة قد تشمل أصداف البحر أو أنابيب بلاستيكية أو معدنية على سبيل المثال.

ويعتبر الصيادون والمنظمون على حد سواء، أن القدرة على تقليد أصوات الحيوانات ليست مهارة وموهبة فحسب بل ترقى لمستوى الفن الحقيقي، كما يرى الصيادون أنهم يمتلكون روابط حقيقية مع الحيوانات.

هذا التقليد، يعود إلى قرون خلت، حيث كانت أدوات الصيد أكثر بدائية وكان الصيادون يلجأون لخداع الحيوانات لجعلها تقترب منهم ويسهل اصطيادها.

أما اليوم ومع تطور آليات الصيد وأساليبه، بدأ هذا التقليد بالتحول إلى رياضة وهواية، إلا أنه ما زال مستخدماً من قبل بعض الصيادين وبعض المزارعين عندما يريدون تهدئة الغزلان الغاضبة.

لجنة التحكيم في المسابقة يتم عزلها عن المشتركين بحيث لا تراهم ويكتفي أعضاؤها بسماع الأصوات حتى يتاح لهم التركيز الكامل بتفاصيل الأداء.

وفاز بهذه النسخة بجائزتيها الأولى والثانية صيادان من المجر في حين فاز بالجائزة الثالثة متسابق فرنسي.

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