شاهد: روسيا تدشن كاسحة جليد جديدة تعمل بالطاقة النووية

دشنت روسيا السبت 25 أيار- مايو في سان بطرسبرغ كاسحة ثلوج جديدة تعمل بالطاقة النووية وأطلقت عليها اسم أورال.

أورال هي السفينة الثالثة والأخيرة من سلسلة مشروع 22220 وهي جزء من الجهود الروسية لتعزيز وجودها في القطب الشمالي.

وستكون أورال قادرة على اختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار لإفساح المجال للسفن على طول الممر الشمالي الشرقي.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن كاسحة الجليد ستساعد في ضمان النقل الهيدروكربوني من مناطق النفط والغاز من شمال روسيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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