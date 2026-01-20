فيديو. إخراج منازل من تحت تراكمات ثلجية عميقة في كامتشاتكا الروسية

اجتاح إعصار قوي شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، مصحوبا برياح قوية وتساقط ثلوج قياسي.

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تم تعليق وسائل النقل العام جزئيا في العاصمة الإقليمية بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي.

استُبدلت الحافلات بمركبات لجميع التضاريس، تنقل حاليا السكان على طول المسارات الرئيسية في المدينة.

قالت السلطات يوم الخميس إن تساقط الثلج من على أسطح المباني أودى بحياة اثنين، وأعلنت حالة الطوارئ مع اجتياح عاصفة ثلجية هائلة للمنطقة.

أظهرت الصور أكواما ضخمة من الثلج تصل حتى الطابق الثاني من المباني، فيما كان الناس يشقون طريقهم عبر الطرقات وهم يحفرون وسط ثلوج غطّت السيارات على الجانبين.

رغم أنّ تساقط الثلوج بكثافة ليس أمرا نادرا في كامشاتكا، وهي شبه جزيرة في أقصى الشرق الروسي تمتد باتجاه اليابان، فإن الشدة غير المعتادة للعاصفة شلّت جزئيا المدينة الكبرى في المنطقة.