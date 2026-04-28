فيديو. عاصفة ثلجية نادرة في الربيع تضرب موسكو وتربك حركة المرور وتفاجئ السكان

تساقطت ثلوج كثيفة على موسكو ليل الإثنين، ما أدى إلى سقوط أشجار وتعطل حركة المرور.

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وقالت سلطات المدينة إن أكثر من 200 شجرة مثقلة بالثلوج سقطت، مما ألحق أضرارا بسيارات وخطوط كهرباء. وتأخرت عدة قطارات وأكثر من 50 رحلة جوية.

وسُجّل في موسكو رقم قياسي جديد لسماكة الثلوج في 27 نيسان/أبريل، بعدما بلغ الغطاء الثلجي 12 سنتيمترا.

ونتجت هذه الأحوال الجوية القاسية عن منخفض جوي عميق فوق بحر البلطيق، انتقل مركزه إلى شمال الجزء الأوروبي من روسيا.

وبحسب التوقعات، يُنتظر أن يستمر تساقط الثلوج حتى مساء الثلاثاء في العاصمة الروسية، حاملا معه كمية من المتساقطات تعادل ما يهطل عادة خلال شهر كامل في غضون ثلاثة أيام.