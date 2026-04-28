Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
امرأة تتمشى مع كلابها في زقاق تغطيه الثلوج في موسكو، روسيا، يوم الاثنين 27 أبريل 2026.
No Comment

فيديو. عاصفة ثلجية نادرة في الربيع تضرب موسكو وتربك حركة المرور وتفاجئ السكان

آخر تحديث:

غطّى تساقطٌ نادرٌ للثلوج الربيعية موسكو، متسببًا في إلغاء رحلات جوية وسقوط أشجار، فيما أعلن مركز الأرصاد الروسي إصدار إنذار برتقالي حتى صباح الثلاثاء.

تساقطت ثلوج كثيفة على موسكو ليل الإثنين، ما أدى إلى سقوط أشجار وتعطل حركة المرور.

اعلان
اعلان

وقالت سلطات المدينة إن أكثر من 200 شجرة مثقلة بالثلوج سقطت، مما ألحق أضرارا بسيارات وخطوط كهرباء. وتأخرت عدة قطارات وأكثر من 50 رحلة جوية.

وسُجّل في موسكو رقم قياسي جديد لسماكة الثلوج في 27 نيسان/أبريل، بعدما بلغ الغطاء الثلجي 12 سنتيمترا.

ونتجت هذه الأحوال الجوية القاسية عن منخفض جوي عميق فوق بحر البلطيق، انتقل مركزه إلى شمال الجزء الأوروبي من روسيا.

وبحسب التوقعات، يُنتظر أن يستمر تساقط الثلوج حتى مساء الثلاثاء في العاصمة الروسية، حاملا معه كمية من المتساقطات تعادل ما يهطل عادة خلال شهر كامل في غضون ثلاثة أيام.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان