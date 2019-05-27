جنرال السودان الأول عبد الفتاح البرهان يستهل زيارته الخارجية الأولى لداعميه

زار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني زيارة إلى الإمارات، أجرى خلالها محادثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قادما من مصر التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية أن البرهان أطلع ولي عهد أبو ظبي على تطورات الأوضاع في السودان وجهود المجلس والقوى السياسية للوصول إلى حلول مرضية تعزز مكاسب الثورة وصولا إلى ديمقراطية مستدامة.

وكتب بن زايد على "تويتر" قائلا "أؤكد على دعم دولة الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها".

كما زار نائبه اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، المملكة العربية السعودية والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس.

ويجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للبرهان إلى الإمارات منذ توليه السلطة في السودان ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير الشهر الماضي عقب احتجاجات شعبية، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها إلى العاصمة المصرية أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعربت مصر عن دعمها للمجلس العسكري، وحثت الاتحاد الأفريقي على عدم تعليق أنشطة السودان في الكتلة.

وتعهدت السعودية والإمارات بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات لدعم الاقتصاد السوداني.

وشكل الجيش السوداني المجلس العسكري الانتقالي لحكم البلاد بعد الإطاحة بالبشير ووعد بتسليم السلطة بعد الانتخابات. ولكن جماعات الاحتجاج السودانية تشعر بقلق مما حدث في مصر وتسعى للحصول على ضمانات بأن يقود المدنيون العملية الانتقالية ودعت إلى إضراب لمدة يومين هذا الأسبوع للحث على تنفيذ مطالبها.

وفي السياق نفسه قال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي والبرهان توافقا على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته".

وأضاف راضي أن السيسي أكد استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية.

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