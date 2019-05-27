وزير الطاقة الإسرائيلي: منفتحون على الحوار مع لبنان لحل نزاع الحدود البحرية

قالت إسرائيل، الإثنين، انها تبدى انفتاحها لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية من أجل نزاع على الحدود البحرية مع لبنان، وهو ما يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون "نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط" من خلال الاتفاق على الحدود.

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