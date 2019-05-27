إسرائيل تتجه لإجراء انتخابات ونتنياهو يرى الوقت كافيا لتشكيل حكومة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، الإثنين، إنه ما زال هناك وقت للسعي لحل أزمة تشكيل ائتلاف ومواصلة المحادثات لتجنب الانتخابات، مضيفاً خلال كلمة تلفزيونية أنه "يمكن فعل الكثير خلال 48 ساعة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

واتجهت إسرائيل صوب إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد أن وافق الكنيست بشكل مبدئي اليوم، على اقتراح لحل نفسه فيما وصلت جهود بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة إلى طريق مسدود.

ولكي يحل البرلمان نفسه ويحدد موعدا لانتخابات جديدة فلابد من إجراء تصويت نهائي. لكن من غير المرجح أن يجرى هذا التصويت قبل يوم الأربعاء.

وأمام نتنياهو، الذي أعلن الفوز نيابة عن حزبه ليكود في انتخابات التاسع من أبريل نيسان، حتى الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء لتشكيل حكومة بعد تكليف من الرئيس ريئوفين ريفلين قبل ستة أسابيع.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشر سنوت ويواجه اتهامات محتملة بالفساد وهو يواجه صعوبة في التوصل لاتفاق مع مجموعة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف واليهود المتطرفين والتي ستضمن له الحكم لفترة خامسة.

وتسببت انقسامات بين حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف بقيادة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان وحزب التوراة اليهودي المتحد بشأن مشروع قانون للتجنيد العسكري يتناول الإعفاءات التي يتمتع بها الطلبة اليهود المتطرفون، في وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

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