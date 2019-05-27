شغب في سجن برازيلي يخلف 15 قتيلا خنقا وطعنا

أفاد بيان لإدارة السجون في البرازيل بأن أعمال شغب وقعت بين نزلاء سجن في ولاية أمازون البرازيلية يوم الأحد ما أدى إلى مقتل 15 شخصا.

وقال الكولونيل ماركوس فينيتشيوس ألميدا، رئيس إدارة السجون في بيان له إن سجناء الأمازون قد لاقوا حتفهم خنقا أو طعنا بفرش الأسنان كما أضاف أن الحكومة ستتحرى سبب هذا الشغب الذي بدأ أثناء ساعات الزيارة.

هذا وقد شهد نفس السجن مسرحا لانتفاضة أخرى أدت إلى مقتل 56 شخصا في 2017.

وتعد البرازيل ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السجناء حيث بلغ عددهم 72612 نزيلًا حتى يونيو 2016 بحسب الإحصاءات الرسمية وتعد مشكلات المخدرات من أهم أسباب السجن.

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