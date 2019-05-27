عاجل

عاجل

البرازيل

شغب في سجن برازيلي يخلف 15 قتيلا خنقا وطعنا

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
صورة جوية لأحد مراكز التأهيل في البرازيل
صورة جوية لأحد مراكز التأهيل في البرازيل -
حقوق النشر
AFP PHOTO / JORNAL DA CIDADE / ACEITUNO JUNIOR
حجم النص Aa Aa

أفاد بيان لإدارة السجون في البرازيل بأن أعمال شغب وقعت بين نزلاء سجن في ولاية أمازون البرازيلية يوم الأحد ما أدى إلى مقتل 15 شخصا.

وقال الكولونيل ماركوس فينيتشيوس ألميدا، رئيس إدارة السجون في بيان له إن سجناء الأمازون قد لاقوا حتفهم خنقا أو طعنا بفرش الأسنان كما أضاف أن الحكومة ستتحرى سبب هذا الشغب الذي بدأ أثناء ساعات الزيارة.

هذا وقد شهد نفس السجن مسرحا لانتفاضة أخرى أدت إلى مقتل 56 شخصا في 2017.

وتعد البرازيل ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السجناء حيث بلغ عددهم 72612 نزيلًا حتى يونيو 2016 بحسب الإحصاءات الرسمية وتعد مشكلات المخدرات من أهم أسباب السجن.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد.. ماكرون يلتقي زعماء قبائل برازيلية في باريس

بعد 17 عاما في السجن الإفراج عن مقاتل طالبان الأمريكي رغم تأييده لداعش

شاهد.. مظاهرات في البرازيل على طريقة السكان الأصليين