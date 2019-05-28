انتقاداتٌ لخليفة ميركل بعد اقتراحها وضع ضوابط على حرية التعبير على الانترنت

تواجه الخليفة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي انتقادات شديدة من مختلف الاطياف السياسية في البلاد بعد دعوة وجهتها لوضع ضوابط على حرية التعبير على الانترنت خلال الحملات الانتخابية بعد انتشار مقطع مصور على "يوتيوب" ينتقد حزبها عشية الانتخابات الأوروبية.

وأثارت تصريحات أنيغريت كرامب كارينباور التي تشغل منصب زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وينظر إليها بوصفها الخليفة المحتمل لميركل ردود فعل غاضبة من الساسة الالمان.

مناسبة الحديث كان مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، وتم النقّر عليه ملايين المرات، هذا المقطع يهاجم بحدّة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وذلك قبل وقت قصير من انطلاق الانتخابات الأوروبية، الأمرُ الذي تسبب، برأي البعض، إلى فقدان الحزب لكثير من الأصوات.

الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي لارس كلينجبيل، وهو الحليف للاتحاد الديمقراطي المسيحي كان من أوائل المنتقدين لتصريحات كرامب كارينباور، إذ قال: "لا يمكن اتخاذ إجراء قانوني ضد يوتيوب مع الاشتراكيين الديمقراطيين".

ومن جهته، كتب زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر أن هناك حاجة لمزيد من النقاشات الحرّة ، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرت الزعيمة اليسارية نعمة موفاس أن ما صرّحت به كرامب كارينباور يعد هجوماً غير مسبوق على حرية التعبير.

وكانت أنغريت كرامب كارنباور فازت بزعامة الحزب الديمقراطي المسيحي أواخر العام الماضي، وحظيت بتأييد المستشارة أنغيلا ميركل، وكرامب كارنباور معروفة بقدراتها على حشد التأييد وتوحيد صفوف الحزب، وإقامة تحالفات مع أحزاب أخرى.