هيومن رايتس ووتش توثق انتهاكات وجرائم حرب في شمال سيناء

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا اليوم قالت فيه إن قوات الأمن المصرية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين في شبه جزيرة سيناء ووصفت بعضها بجرائم حرب، كما حثت الدول الأخرى على وقف المساعدات العسكرية.

ووثق التقرير بعنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سينا" جرائم شملت الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين على مدى عامين، من 2016 إلى 2018.

يستند التحقيق على مقابلات مطولة مع 54 شخصا من سكان شمال سيناء، إضافة لمسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين، وبيانات رسمية وصور بالأقمار الصناعية. كما رصدت المنظمة 50 حالة اعتقال تعسفي لسكان من بينها 39 حالة احتجاز في حبس انفرادي بمكان غير معلوم.

وقالت نقلا عن محتجزين سابقين إن البعض لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء الإحتجاز، بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية. وأضاف التقرير أن هناك 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القضاء. كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبها الفرع المحلي للدولة الإسلامية، والذي هاجم وخطف وعذب وقتل مدنيين في سيناء.

تتوافق هذه الأرقام مع تقارير نشرها معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بأن السلطات المصرية احتجزت ما يزيد عن 12 ألف شخص وقتل ما لا يقل عن 3076 "متشددا مشتبها به" و1226 من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.

ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين بوقف المساعدات العسكرية والأمنية. علما بأن القوات البرية والجوية المصرية تخوض مواجهة مع مسلحين إسلاميين في سيناء منذ سنوات، ضمن صراع أحداث الشرق الأوسط الأوسع نطاقا وإهمال وقمع لأهالي هذه المنطقة الفقيرة المنعزلة طيلة سنوات.

لا يوجد رد من الحكومة المصرية

لم يصدر بعد رد من الحكومة المصرية على الاتهامات ولكنها كانت ترد في الماضي على إتهامات مماثلة بانتهاك حقوق الإنسان بقولها إن هناك حاجة لإتخاذ إجراءات أمنية قوية، لكبح تنظيم الدولة الإسلامية والمتشددين الآخرين على أراضيها.

فيما قال متحدثان باسم الجيش والهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إنهما لن يعلقا قبل الاطلاع على التقرير. وامتنع متحدث باسم وزارة الداخلية عن التعليق.

ونفى الجيش المصري القيام بعمليات هدم واسعة في شمال سيناء وقال إن القوات المسلحة تعمل في إطار قانوني لإنشاء مناطق عازلة لتعزيز الأمن، وأضاف أنه تم تعويض السكان النازحين.

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