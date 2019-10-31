هيومن رايتس ووتش: ميليشيات مدعومة من ال"سي آي ايه" تقتل مدنيين بلا عقاب في أفغانستان

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أن مجموعات شبه عسكرية أفغانية مدعومة من الولايات المتحدة وتنشط بلا ملاحقة، تقوم بقتل مدنيين بشكل تعسفي في هجمات ليليلة، وبعمليات إخفاء قسري.

وأكدت المنظمة في تقرير نشر الخميس أنها قامت بتحليل 14 هجوما شنته هذه "المجموعات الضاربة" المدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بين نهاية 2017 ومنتصف 2019، موضحة أنه خلال هذه الهجمات إرتكبت "إنتهاكات خطيرة" بعضها "يرقى إلى جرائم حرب".

وفي واحد من هذه الهجمات وقع في ولاية بكتيا في آب/أغسطس، قام أحد عناصر هذه القوات شبه العسكرية بقتل أحد عشر رجلا في قرية واحدة، حسب المنظمة.

وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أن "شهودا يؤكدون أنه لم يبد أي من هؤلاء الرجال مقاومة"، موضحين أن "زعيما قبليا قتل برصاصة في عينه وابن أخيه وكان في العشرين من العمر، قتل برصاصة في الفم".

وتنشط المجموعات شبه العسكرية المدعومة من ال"سي آي ايه" في أفغانستان منذ الحرب على الجيش السوفياتي في ثمانينات القرن الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه في العديد من الحالات، رافقت الهجمات التي تقع بشكل عام في مناطق تحت سيطرة حركة طالبان، ضربات جوية قتلت مدنيين "بشكل عشوائي وبدون تكافؤ في القوة".

وفي بعض الأحيان إحتجزت هذه القوات رجالا بدون إبلاغ عائلاتهم عن أماكن وجودهم.

والهجمات الليلية التي تجمع بين قوة نارية شديدة ومعدات للرؤية الليلية وعنصر المباغتة، تكتيك تم إختباره في أفغانستان.

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وعبرت معدة التقرير ومديرة المنظمة غير الحكومية في ىسيا باتريسيا غوسمان عن أسفها لأن "وكالة الاستخبارات المركزية وعبر تكثيف عملياتها ضد طالبان، سمحت للقوات الأفغانية ... بارتكاب فظائع بما في ذلك إعدامات خارج إطار القضاء وعمليات إخفاء قسري".

ولجأت السلطات الأفغانية والقوات الأميركية بشكل أكبر إلى مجموعات من القوات شبه العسكرية لمكافحة مقاتلي طالبان الذين يكبدون قوات الأمن الأفغانية خسائر فادحة.

وهذه القوات شبه العسكرية مرتبطة بشكل مباشر بأجهزة الاستخبارات الأفغانية ولا تخضع بذلك لسلسلة القيادة العادية. وقد وصفها دبلوماسي في تصريح لهيومن رايتس ووتش ب"سرايا الموت".

وتؤكد المنظمة غير الحكومية أن هذه الميليشيات الأفغانية تم إلى حد كبير تجنيدها وتدريبها وتجهيزها والإشراف عليها من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وقال المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان الهيئة الحكومية الأميركية إن القوات الخاصة الأفغانية شنت 2531 عملية برية بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، أي أكثر من 2365 عملية جرت في مجمل العام 2018.

وذكرت الأمم المتحدة أن أفغانستان شهدت بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر أسوأ فصل في عدد القتلى المدنيين منذ عقد. وفي الشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ عدد القتلى المدنيين أكثر من 2500 شخص.