برلمان كردستان ينتخب نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم

بـ68 صوتاً من مجموع 81 من أعضاء برلمان كردستان تم انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
من هو الرئيس الجديد للإقليم؟
اسمه الرسمي هو نيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني، من مواليد منطقة بارزان للواحد والعشرين من سبتمبر أيلول عام 1966. هاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975. ودرس بجامعة طهران في كلية العلوم السياسية. أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1989.
مساره السياسي
في 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كوردستان
أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (للكابينة الرابعة) عام 1999
في 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (الحكومة الموحدة)
أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013
تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018
أصبح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر الحزب الثالث عشر
انتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس إقليم كوردستان في 3-12-2018
- متزوج وهو أب لأربعة أبناء هم: (إدريس وجيافان ورانية ومايا ودانيال)، طبقا لما أوردته شبكة رووداو الإعلامية.