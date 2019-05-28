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برلمان كردستان ينتخب نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم

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بقلم:  Euronews 
برلمان كردستان ينتخب نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم
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بـ68 صوتاً من مجموع 81 من أعضاء برلمان كردستان تم انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

من هو الرئيس الجديد للإقليم؟

اسمه الرسمي هو نيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني، من مواليد منطقة بارزان للواحد والعشرين من سبتمبر أيلول عام 1966. هاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975. ودرس بجامعة طهران في كلية العلوم السياسية. أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1989.

مساره السياسي

  • في 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كوردستان

  • أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (للكابينة الرابعة) عام 1999

  • في 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (الحكومة الموحدة)

  • أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013

  • تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018

  • أصبح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر الحزب الثالث عشر

  • انتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس إقليم كوردستان في 3-12-2018

  • متزوج وهو أب لأربعة أبناء هم: (إدريس وجيافان ورانية ومايا ودانيال)، طبقا لما أوردته شبكة رووداو الإعلامية.

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المصادر الإضافية • شبكة رووداو الإعلامية، رويترز