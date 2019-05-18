شاهد: في سابقة من نوعها سيدة عراقية تضرب بالدف للسحور في السليمانية بإقليم كردستان

في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق، تقوم ناهي عارف البالغة من العمر 63 سنة بضرب الدف لإيقاظ الناس للسحور خلال شهر رمضان. تقليد قرع الطبول الرمضانية لتنبيه الناس بحلول وقت السحور لايزال منتشرا في العراق. في كل ليلة تسلك ناهي عارف طريقا مختلفا وهي تقرع "طبلة السحور" أو تضرب على الدف. العراقيات القلائل اللواتي يحافظن على هذه العادة يعتبرنها تحديا وممارسة هذا العمل يقوم بالأساس على حبه.

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تقول عارف إنها كانت تحب اللعب خلال مرحلة طفولتها ودأبت خلال شهر رمضان على إيقاظ الناس للسحور. طبول السحور، تقليد قديم لطالما ارتبط بالثقافة العراقية كما في العالم العربي وكان في السابق أكثر شيوعًا، أما اليوم ومع تطور التكنولوجيا تراجع استخدام طبلة السحور أو الضرب بالدف.