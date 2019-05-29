الفنان الإيطالي الاستفزازي موبال يفتتح معرض بلا حدود في روما

افتتح فنان الشارع الإيطالي الغامض والاستفزازي ماورو بالوتا معرضا بعنوان بلا حدود في روما، ويعكس المعرض أعمالا فنية تتمحور حول السفر.

يعرف الفنان باسم "موبال" الذي نال على شهرته عام 2014 عندما برزت أعماله الفنية حول البابا في الشوارع، كانت رسمة "البابا السوبر" القريبة من الفاتيكان صاحبة الفضل بشهرته.

رسم موبال البابا كبطل خارق، بردائه الكلاسيكي وقبضته اليمنى في الهواء وحقيبة سوداء في يده اليسار كتب عليها "القيم" بالإسبانية. جذبت هذه الرسمة اهتمام مئات السياح والصحفيين، ولم يكن ممكنا العثور على صاحب الرسم وبعد عدة أيام قامت الشرطة بإزالة الرسم.

ولكن المكتب الصحفي للفاتيكان، صور العمل الفني ونشره بتغريدة لمعرفة صاحب العمل ودعوته لزيارة البابا حيث قدم له صورة مصغرة عن العمل. منذ تلك اللحظة بدأ موبال الرسم في شوارع مدن أوروبية مختلفة لأعمال ورسومات ساخرة ومثيرة للجدل.

رسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدور جنسي سادي وعمله الأخير الذي يمثل الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي كلاعب جمباز معلق بين حلقتين يمثلان أكبر حزبين في ائتلاف حكومته: حركة الخمس نجوم والرابطة وفي صراع مستمر للتوازن.

في عام 2016 أطلق موبال مجلة فنية تضم أكثر من 30 فنان شارع بالعالم.

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