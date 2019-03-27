معرض في روما يحتفي بليوناردو دافنشي العالم والمهندس والمعماري

يحتفي معرض جديد في العاصمة الإيطالية بفنان عصر النهضة ليوناردو دا فينشي صاحب "الموناليزا" و "العشاء الأخير".

لكن المعرض، الذي يديره كلاوديو جيورجيون بالتعاون مع متحف ليوناردو دافنشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا و Veneranda Biblioteca Ambrosiana في ميلانو، لا يحتفي بالفنان فقط وإنما يحتفي بالعالم والمهندس والمعماري من خلال عرض أعمال وآثار ليوناردو النظرية والتكنولوجية.

"العلم قبل العلم" هو المعرض الذي كل غرفة من غرفه العشرة تحتوي على رسم أصلي لليوناردو من دليله الاستثنائي "Codex Atlanticus"، والذي يتضمن رسومات هندسية ومعمارية للآلات والبشر، وإلى جانب الرسومات، يقدم المعرض مجموعة كبيرة من النماذج الخشبية التي بنيت في خمسينيات القرن العشرين، والتي تحيي تصاميم ليوناردو.

يقول سايمون بيرتيلي، مساعد أمين المعرض، إن ليوناردو يعكس الأفكار التي كانت في العالم من حوله: "لقد كان ليوناردو ابن زمانه، لم يكن عبقرياً ومخترعاً منعزلًا كما أرادنا القرن العشرين أن ننظر إليه".

بالإضافة إلى الرسومات الأصلية العشرة المعروضة هناك كتب تعود إلى عهد ليوناردو، أحدها تعود إلى الفنان نفسه، حيث لا تزال ملاحظاته المكتوبة بخط اليد مرئية في بعض الصفحات.

كان ليوناردو غالبًا ما يستخدم يده اليسرى في الرسم وكان يكتب ملاحظاته من جهة اليمين إلى اليسار.

وتضم المجموعة أكثر من 200 قطعة، تهدف إلى إعطاء الجمهور فكرة عن البيئة الثقافية التي ألهمت العبقري الإيطالي.

وُلِد ليوناردو دا فينشي في الخامس عشر من نيسان/ أبريل عام 1452 وتوفي في الثاني من أيار/ مايو عام 1519.

يستمر معرض "ليوناردو دا فينشي: العلم قبل العلم" حتى 30 يونيو 2019 في سكوديري ديل كيرينال (اسطبلات قصر كويرينال).

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