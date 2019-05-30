الرجال ينفقون آلاف الدولارات على عمليات التجميل لزيادة فرصهم مع الجنس اللطيف

تنفق مجموعة متزايدة من الرجال آلاف الدولارات على الجراحة التجميلية أملاً بالحصول على حياة جنسية أفضل، كان هذا موضوع غلاف مجلة نيوروك والذي بحث عالم العزوبية غيرالاختيارية أو القسرية لدى الرجال.

ويتعمق التقرير مستندا على منتديات الرجال العازبين قسريا، حيث يقتدي هؤلاء الرجال بمظهر الرجل "الألفا" (الزعيم الذكوري وقوي العضلات). وتضم هذه المنتديات نصائح ومعلومات تفصيلية عن الرجل "الألفا" كمثل أعلى، ويعتقد هؤلاء الرجال أنهم بحاجة لتبني هذه الصفات من أجل الحصول على علاقات جنسية وعاطفية مع النساء.

في منتديات مثل Lookism.net و r/Braincels و/TrueRateMe التي تضم آلاف الأعضاء، يتداول الرجال نصائح العناية بالبشرة، بناء الأجسام، إضافة الى العمليات التجميلية لاكتساب مظهر الرجل "الألفا".

بالإضافة إلى الجراحة التجميلية، يقوم هؤلاء الرجال أيضًا بتمارين كمال الأجسام، وتمارين خاصة لتقوية وإظهار عضلات الفك.

الرجل الألفا

وفقا للجمعية الأمريكية لجراحة التجميل التجميلية، زادت الجراحة التجميلية للرجال بنسبة 325 ٪ خلال 18 عام. يتجه الاف الرجال الى إنديانابوليس للحصول على ما يسمى بتعديلات الجسم من قبل الجراح التجميلي المشهور باري إيبلي والذي شاع صيته على الإنترنت في الآونة الأخيرة ويعتبره أعضاء المنتديات من أهم الشخصيات وينادون بذكره إلى جانب شكسبير، مارتن لوثر كينغ، ديكارت، والأم تيريزا.

ويشتهر الطبيب الجراح بفلسفة "تغير كل ما تريده وتشعر بأنك تستحقه" وعرف بعمليات توسيع وتضيق الكتف، تقوية عضلات الفخذ وعضلات الوجه.

انتقادات لاذعة

تنتمي هذه المنتديات لثقافة معروفة بتاريخها الإشكالي خصوصا فيما يتعلق في الترويج للاغتصاب والعنف ضد المرأة، فقد أيدت إليوت رودجر الذي عرف نفسه بأنه عضو في هذه المنتديات وقام بقتل نفسه إضافة إلى ستة آخريين في فورة إطلاق نار في سانتا باربرا بعد كتابته بيان تكون من 140 صفحة بعنوان " الرجل النبيل" وهدد كاتبا: " اذا لم أحصل عليكن (الفتيات) فسوف أدمركن".

ولاقت هذه المنتديات انتقاد العديد خصوصا النساء مثل الكاتبة النسوية جيسيكا فالنتي. والتي وصفت دوافع هذه المجموعات بالسامة وكتبت أن هذه المجموعات من الرجال لا تعكس مشكلة مجتمعية تتعلق بالوحدة والرغبة بالتواصل مع النساء بل هناك كراهية وعنف موجه للنساء يترجم على أرض الواقع بالتمييز والاستحقاق الجنسي.

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