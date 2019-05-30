شاهد.. ولدت بوزن 245 غراماً.. الكشف عن أصغر رضيعة في العالم

كشفت مستشفى في مدينة سان دييغو الأمريكية النقاب عن ميلاد رضيعة حية هي الأصغر حجماً في العالم حيث لم يتعد وزنها 245 غراماً.

وولدت الطفلة "سايبي" بعد 23 أسبوعاً وثلاثة أيام من حمل والدتها وظن الأطباء أنها لن تعيش أكثر من ساعة واحدة حيث يبلغ متوسط تكوين الطفل أثناء الحمل 40 أسبوعاً.

ولكن الطفلة القوية تمكنت من النجاة حتى تخطت مرحلة الخطر ووافق الأطباء على خروجها من المستشفى بعدما أصبح وزنها كيلوغرامين بعد حوالي خمسة أشهر من البقاء في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وقالت مستشفى شارب ماري بيرش في بيان إن تصنيف سايبي كأصغر طفل في العالم على قيد الحياة على الإطلاق هو وفقا لسجل أصغر طفل الذي تحتفظ به جامعة أيوا.

ووصفت والدة سايبي لحظة ولادة طفلتها "بالأكثر خوفاً في حياتها" بعدما أصيبت بتسمم الحمل مما توجب إجراء عملية الولادة في أسرع فرصة ودون الانتظار حتى اكتمال تكوين الجنين.

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