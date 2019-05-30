فيديو: البحرية الإيطالية تنقذ 100 مهاجر من قارب مطاطي بعرض المتوسط

أعلنت البحرية الإيطالية عن إنقاذها 100 مهاجر كانوا على متن قارب مطاطي في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد إبحارهم من الساحل الليبي.

واتهمت منظمة إنقاذ المهاجرين غير الحكومية "سي واتش" السلطات الإيطالية بالتأخر في بدء مهمتها على الرغم من الإبلاغ عن القارب قبل الإنقاذ بيوم كامل.

وأمرت السلطات الإيطالية سفينة كانت على بعد 30 كيلومتراً من القارب بالانتظار وعدم بدء مهمة الإنقاذ على الفور.

وقالت البحرية الإيطالية إن 23 قاصراً و17 امرأة كانوا ضمن المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

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