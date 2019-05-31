شاهد: ربع مليون مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

أدى ألاف الفلسطينين آخر صلاة جمعة في شهر رمضان الكريم في المسجد الأقصى، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المصلين بلغ 260 ألف مصل، وهو أكبر عدد للمصلين في الأقصى لهذا الشهر مقارنة بأيام الجمعة السابقة.

وبلغ عدد المصلين 280 ألف في صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الماضي.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة يوم الجمعة الماضي في تراجع عدد المصلين إلى 100 ألف مقارنة مع 200 ألف أدوا الجمعة التي سبقتها.

وبلغ عدد المصلين في الجمعة الأولى من رمضان هذا العام 180 ألفا.

ويتوقع أن تشهد ساحات المسجد الأقصى أعدادا متزايدة هذا المساء تزامنا مع إحياء المسلمين لليلة القدر.

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة "أيتها الجماهير المسلمة المحتشدة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.. إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات الفجر، لصلاة العشاء والتراويح، لصلاة الجمع والجماعات، كل ذلك يمثل ردا عمليا إيمانيا".

وأضاف أن تلك "رسالة واضحة موجهة إلى الطامعين في المسجد الأقصى وللمعتدين عليه والمقتحمين له بأن لا تتعبوا أنفسكم، لن تنالوا ذرة تراب من الأقصى فهو خط أحمر".

وشددت إسرائيل إجراءات دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى القدس بعد إقدام فلسطيني في ساعات الصباح على طعن اثنين من الإسرائيليين في البلدة القديمة.

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وقال كميل أبو ركن منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تغريدة على تويتر إنه تم نشر المزيد من قوات الأمن الإسرائيلية في المدينة المقدسة و"بالتالي فمن المحتل أن تطرأ ازدحامات في المعابر" بين الضفة الغربية ومدينة القدس.

وفي وقت لاحق قالت مصادر طبية فلسطينية أن فتى عمره 16 عاما قتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية عندما كان يحاول تسلق السياج الفاصل بين الضفة الغربية ومدينة القدس للصلاة بالقدس.

وعملت إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على سكان الضفة الغربية لدخول القدس خلال شهر رمضان فسمحت للنساء من جميع الأعمار وللرجال فوق 40 عاما بدخول المدينة دون الحاجة إلى تصاريح خاصة.

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