فيديو.. ماذا جرى بين عمران خان والملك سلمان وولي العهد السعودي؟

تداول مغردون على تويتر مقطعي فيديو لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وهو يتحدث مع الملك سلمان في أحدهما، ومع ولي عهده في الثاني، خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي التي جرت في مكة.

وبالرغم من التكهنات التي أطلقها الكثيرون، إلا أنه يصعب معرفة حقيقة الأمور، خاصة مع عدم وجود صوت للمحادثة في الفيديو، كما أن كل التفسيرات قائمة على انفعالات عمران خان، وربما يجب انتظار تصريحات من أحد الطرفين في الأيام القادمة أو متابعة تفاصيل الأحداث لمعرفة الحقيقة.

وركزت التغريدات على حركات يد خان، حيث يظهر من طريقة تحريكها بأنه يتحدث وهو متوتر أو غاضب، وانتقد البعض تصرفات خان، خاصة وأنه تحدث إلى المترجم ولم يوجه كلامه إلى الملك سلمان، كما أنه غادر دون إلقاء التحية.

وفسر آخرون هذه الحركات بأنها تغير في المواقف الباكستانية، وأرجع البعض سببها إلى عدم تنفيذ بن سلمان الوعود بالمساعدات التي قطعها لباكستان.

وقال آخر بأن عمران خان شعر بأنه تورط باتخاذ موقف معادٍ لإيران لصالح السعودية، خاصة وأن في باكستان هنالك احتدام دائم بين السنة والشيعة.

وفي الوقت الذي تداول البعض خبر إلغاء اللقاءات مع الطرف الباكستاني، إلا أن لقاء عقد بين ولي العهد محمد بن سلمان، وعمران خان، ما دفع البعض إلى التكهن بأن كل التفسيرات بتوتر العلاقات لا أساس لها من الصحة.

وسبق وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فبراير الماضي أن المملكة وقّعت اتفاقيات استثمار مع باكستان بمبلغ قياسي بلغ 20 مليار دولار خلال زيارته لإسلام أباد، وقال "إنه ضخم بالنسبة للمرحلة الأولى وسيزيد بالتأكيد كل شهر وكل سنة وسيفيد كلا البلدين" معرباً عن أمله في أن تكون بين المملكة وباكستان شراكات جديدة في المستقبل.