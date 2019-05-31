شاهد: عراقيون يحيون "يوم القدس" السنوي عبر إقامة عروض عسكرية

شارك آلاف العراقيين من مختلف المجموعات شبه العسكرية الشيعية، في العرض السنوي الخاص بيوم القدس دعما للقضية الفلسطينية.

وأدان المشاركون في المسيرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة "صفقة القرن"، والتي تنص عل تشجيع الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل التطرق إلى المسائل السياسية الشائكة الممثلة لجوهر الصراع.

وشاركت الفرق شبه العسكرية في المسيرة دون عرض المركبات العسكرية والسلاح الثقيل، على خلاف السنوات الماضية، عندما استغلوا العروض لإظهار قوتهم القتالية.

ولم تسجل تظاهرة هذه السنة حضور زعماء شيعة مؤثرين مثلما جرت العادة، حيث يتوجه هؤلاء عادة للجموع بخطابات نارية منتقدة لإسرائيل، معبرين عن امتنانهم للجارة إيران التي تدعمهم.

وكان زعيم الثورة الإيرانية سنة 1979 آية الله الخميني، أعلن آخر يوم جمعة لشهر رمضان من كل سنة مناسبة لإحياء يوم القدس، نصرة للحقوق الفلسطينية.

للمزيد على يورونيوز:

عباس يرفض "مليارات" صفقة القرن ومؤتمر البحرين

الملك عبد الله يبلغ مستشار ترامب أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية