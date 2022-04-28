شاهد: سرايا القدس تكشف عن مُسيرات "جنين"

أظهرت لقطات مصورة دعائية نشرتها حركة الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر فصيل مسلح في غزة، الخميس، طائرات مسيرة أطلق عليها الفصيل المسلح اسم "جنين".

وظهر أبو حمزة وهو الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان مسجل، قال فيه " بمناسبة هذا اليوم نكشف عن مسيرة جنين التي تعمل ضمن القوة الجوية للحركة".

كما انتقد البيان تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل واصفاً إياه" بمسلسل السقوط والخنوع " ومعتبراً أن رهان الحركة على شعوب هذه الدول، كما شكر إيران على دعمها وكذلك اليمن.

جاء في البيان أيضاً "المساس بالمسجد الأقصى يعني فتح جبهات واسعة، وأن الحركة إلى جانب الفصائل المسلحة الأخرى، "ستحول إسرائيل إلى كتلة من لهب ونار" وأضاف "قوى محور المقاومة في فلسطين وخارجها ترسل رسالة لا لبس فيها وهي أن العدو اليوم خطر حقيقي على كل البشرية وإزالته مصلحة عامة" في إشارة لإسرائيل.

"يوم القدس العالمي" هي مناسبة تقام كل عام أطلقها المرشد السابق للثورة الأيرانية الإمام الخميني لمعارضة احتلال إسرائيل للقدس بالتعبير عن ذلك بمظاهرات واحتجاجات.