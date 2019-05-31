شاهد: حصيلة فقرة "لا تعليق" الأسبوعية من يورونيوز

تجدون في هذا الفيديو جملة من مقتطفات عن أحداث متنوعة من كافة أنحاء العالم. البداية من مصر حيث أقيم إفطار جماعي بأحد الأحياء الشعبية، كرمز للوحدة في شهر رمضان الكريم

بعدها نأخذكم متابعينا في جولة إلى قصر فرساي أن نظم عدد من الفنناين المسرحيين عرضا تاريخيا يحاكي الموروث المادي و اللامادي لفترة حكم الملوك لفرنسا .

غير بعيد عن فصر فرساي تتابعون تحدي جديد لعشاق التزحلق على الحبل من أعلى قمة برج إيفل بباريس .

و من أجواء الفن و الرياضة تجرفنا الأعاصير إلى الولايات المتحدة الأمريكية أين ضرب عدد منها منطاق مختلفة من البلاد مسببا دمارا هائلا للمنازل والبنية التحتية . ونختتم جولتنا العالمية من فقرة أسبوع "لا تعليق" على يورونيوز بعملية إنقاذ طفل سوري بمدينة إدلب من تحت أنقاذ دمار منزل كان قد هدم جراء القصف .