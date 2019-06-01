كأس العالم للسيدات 2019: سبع حقائق عن اللعبة قبل إطلاق الصافرة الأولى

تستضيف فرنسا في شهر حزيران/يونيو القادم النسخة الثامنة لبطولة كأس العالم للسيدات بمشاركة منتخبات من جميع قارات العالم، ويلتقي الفريق المضيف مع فريق كوريا الجنوبية في السابع من الشهر المذكور.

وفيما يلي أبرز المعلومات التي يتوق إلى معرفتها عشّاق هذه اللعبة.

أفضل هدّاف

مارتا أفضل هدّافة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات برصيد 15 هدفاً رويترز

تعدّ البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا (30 عاماً) أفضل الهدّافات في هذه البطولة، برصيد 15 هدفاً، ولديها الآن فرصة في فرنسا لتعزيز سجّلها، ذلك أنها لا تزال فرداً ضمن تشكيلة البرازيل

أجمل الأهداف

أجرت "الفيفا" تصويتاً في موقعها على الشبكة العنكبوتية، لمعرفة الهدف الأجمل في تاريخ البطولة، فكانت أن تصدّرت تسديدة المكسيكية مونيكا أوكامبو عندما لعب فريقها في مواجهة فريق إنجلترا في العام 2011.

انطلاق البطولة

النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للسيدات كانت انطلقت في العام 1991 واستضافتها الصين، وشارك فيها 12 فريقاً، وفاز فيها فريق الولايات المتحدة الإمريكية، علماً أن الفريق الأخير قد رفع الكأس ثلاث مرات في تاريخ البطولة، على عكس فيق الرجّال الذي سجل أفضل إنجاز له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في العام 1930 حين حصول على المرتبة الثالثة.

لاعبات الفريق الأمريكي يحتفلن بفوزهن في العام 1999 رويترز

ويتنافس في هذه الدورة على اللقب، 24 فريقاً، وهو العدد ذاته الذي شهدته البطولة في العام 2015، ذلك أنه في العام 2011 كان عدد الفرق المشاركة هو 16 فريقاً، علماً أن بطولة الرجال أخذت منذ العام 1998 تضمّ 32 فريقاً.

أصغر لاعبة

أصغر لاعبة على الإطلاق في كأس العالم للسيدات كان 16 عامًا فقط، وهي النيجيرية إيفيني تشيجيني، التي شاركت مع فريق بلادها في الدورة التي استضافتها الولايات المتحدة في العام 1999، وكانت حينها تبلغ من العمر 16 عاماً و34 يوماً.

التميمة

إيتي/ تميمة النسخة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات فيفا

التميمة لهذا العام هي ابنة فوتيكس، التميمة لكأس العالم للرجال 1998 في فرنسا، وتصف الفيفا التميمة لهذا العالم بأنه رجل فرنسي في ريعان الشباب يدعى إيتي.

قضية العشب

في نهائيات كأس العالم الأخيرة رفعت عدد من اللاعبات المشاركات دعوى قضائية ضد الفيفا بسبب قرار لعب مباريات على العشب الصناعي، حيث قالوا إنها كانت غير آمنة ولم تكن ساحة لعب متساوية مع كأس العالم للرجال والتي تُلعب دائماً على العشب الطبيعي، وقد نفت الفيف تهمة التمييز وفي النهاية أسقط اللاعبون القضية.

نظام فيديو مساعد الحكم

سيتم خلال هذه البطولة استخدام نظام فيديو مساعد الحكم، والذي كان تم استخدام استخدامه حكم في مباريات كرة القدم في كأس العالم بروسيا، منتصف العام الماضي، وذلك بعد موافقة المشرعين في الاتحاد الدولي لكرة القدم على اعتماد هذه التكنولوجيا.

وقال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن فلسفة استخدام تقنية الفيديو من خلال حكم مساعد يكمن في تحقيق "أكبر قدر من الاستفادة مع الحد الأدنى من التدخل" في سير المباراة، وذلك لتحقيق العدالة والتقليل قدر الإمكان من الظلم الذي يقع على الفرق بسبب "الأخطاء الواضحة والظاهرة" أو بسبب "عدم الانتباه لأحداث تقع أثناء المباريات".

للمزيد في "يورونيوز":

غياب الفائزة بالكرة الذهبية عن تشكيلة النرويج في كأس العالم للسيدات

الكورية جي تستهدف بلوغ منتخب بلادها مراحل خروج المغلوب في كأس العالم للسيدات

سيدات منتخب الولايات المتحدة يرفعن دعوى قضائية ضد اتحاد كرة القدم بسبب عدم المساواة