اختفاء لاعبة منتخب سويسرا فلوريانا إسماعيلي

أعلن نادي يونغ بويز السويسري، يوم أمس الأحد، اختفاء لاعبة الفريق الكروي للسيدات وقلب الهجوم بالمنتخب الوطني فلوريانا إسماعيلي أثناء رحلة استجمام لها في بحيرة كومو الإيطالية.

وقال نادي يونغ بويز في بيان نشره في موقعه على الشبكة العنكبوتية: "علمنا أن لاعبة النادي فلوريانا إسماعيلي قد فقدت منذ ظهر يوم السبت (الماضي)، عند بحيرة كومو أثناء السباحة".

وأكد البيان أن عمليات البحث متواصلة من قبل الشرطة السويسرية،"ونحن في غاية القلق، ومتمسكون بالأمل في أن تلك الأمور ستنتهي على خير"، وفق ما قاله البيان الذي أضاف: أن "النادي على اتصال مع أسرة الإسماعيلي "ولن يتم تقدديم أي معلومات أخرى حتى نتلقى تحديثاً للمعلومات".

وكانت صحيفة "ورييري ديلا سيرا" الإيطالية ذكرت أن إسماعيلي، قررت أخذ يوم للاستجمام في البحيرة مع إحدى زميلاتها في الفريق، مشيرة إلى أنها قامت وأصدقاء لها باستئجار قارب من مكان بالقرب من البحيرة.

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