شاهد: لحظات ممتعة لترويض مهور "البوني" في دولمن غرب ألمانيا

نجت مهور "البوني" في دولمن غرب ألمانيا من حياة البرية منذ العام 1300، ويعيش الآن في المنطقة حوالي 400 حصان من هذا النوع المهدد بالانقراض حيث تتم رعايتهم في محمية طبيعية مساحتها 400 هكتار تمّ إنشاؤها من قبل عائلة الدوق كروي.

ولا يزال البعض يعتبر هذا النوع من الخيول برّيا لأنها تتنقل بحرية ولا تخضع لأيّ مالك، وهو ما يجعل سكان دولمن يأتون لمشاهدتها ومحاولات المختصين ترويضها للركوب سنويا.

ويتم فصل الذكور عن القطيع من أجل منع الاكتظاظ في المحمية، ويُعاد إرجاعها إلى القطيع خلال موسم التزاوج. ترويض الخيول في دولمن يستقطب آلاف المتفرجين كل عام.

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