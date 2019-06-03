بعد قمتي مكة.. السعودية تعلق على تحفظ قطر على البيانات الصادرة

علق وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير على إعلان تحفظ قطر على بياني قمتي مكة العربية والخليجية بعد مشاركتها بالقمتين.

وقال الجبير في تغريدة له عبر تويتر: ”الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!“.

وقد أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة، بدعوى أن” بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة“.

وقال إنه لم يجر إقرار بياني القمتين وفق الإجراءات المعهودة. وأضاف "أدانا إيران دون الإشارة إلى سياسة وسطية للتحدث معها".

وأشار الوزير القطري عن التحفظ الطارئ، إلى أن الدوحة ”كانت تتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران، وزعم أن بياني القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقًا ولم يتم التشاور حولهما، وأن القمتين تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين، والحرب في ليبيا واليمن.

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وكان العاهل السعودي الملك سلمان استضاف القمتين يوم 30 مايو أيار لبحث ضربات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية بالمملكة وهجمات على أربع ناقلات نفط، منها اثنتان سعوديتان، قبالة سواحل الإمارات.

وحضر رئيس وزراء قطر القمتين ليصبح أكبر مسؤول قطري يزور السعودية منذ أن فرضت المملكة ودولة الإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر في 2017 . وفُرضت هذه المقاطعة بسبب ادعاءات بمساندة قطر الإرهاب وتحالفها مع إيران. وتنفي قطر هذه الادعاءات.

وأيد بيانا قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الأوسع حق السعودية ودولة الإمارات في الدفاع عن مصالحهما بعد الهجمات التي تعرضت لها محطتان لضخ النفط في السعودية وناقلات نفط قبالة دولة الإمارات.

الإمارات

من جهته قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، ردا على إعلان الدوحة: "يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة".

البحرين

وقالت البحرين، إن تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية بمكة "يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول المجلس في أولوياتها".

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.

طهران

وتنفي طهران أي دور لها في الهجمات. وفي علامة على التوترات في المنطقة قال العراق الذي تربطه علاقات طيبة بإيران وبواشنطن إنه اعترض على بيان القمة العربية الذي نص على أن أي تعاون مع إيران يجب أن يقوم على أساس عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

الولايات المتحدة الأمريكية

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الخميس إنه سيتم تقديم أدلة على وقوف إيران وراء الهجمات على ناقلات النفط لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع.