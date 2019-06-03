كيفين سبيسي ينفي تهم التحرش المنسوبة إليه في أولى جلسات محاكمته

دعا محامو الدفاع الذين يترافعون عن الممثل كيفين سبيسي إلى مراجعة سجلات الهواتف المحمولة في القضية المتهم فيها بالتحرش الجنسي وذلك في جلسة استماع في ولاية ماساتشوستس حضرها سبيسي طواعية.

وقال سبيسي في يناير 2019 إنه غير مذنب في الاعتداء الجنسي بعد أن إتهمته الصحفية التلفزيونية هيذر أونرو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بأنه تحرش جنسياً بابنها البالغ من العمر 18 عاماً في مطعم وحانة "كلوب كار" في ماساتشوستس، في السابع من يوليو/ تموز 2016.

وكان أكثر من 30 رجلاً قد قالوا من قبل إنهم وقعوا ضحايا محاولات جنسية غير مرغوب فيها من قبل سبيسي، الذي أثير جدل حوله العام الماضي عندما اتهمه الممثل أنتوني راب بمحاولة إغوائه عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، اعتذر سبيسي عن أي سلوك غير لائق لراب، غير أنه لم يعلق على الأمر منذ ذلك الحين.

ونتج عن ذلك طرد سبيسي من الموسم الأخير من مسلسل (هاوس أوف كاردز) والتخلي عن خدماته في فيلم "كل أموال العالم" (أول ذا ماني إن ذا وورلد) من إنتاج 2017.

و في حال ثبتت هذه الإتهامات قد يواجه كيفين سبيسي عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات .

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