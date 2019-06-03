كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير ولكن تحررهم يعتبر " طموحا عاليا"

صرح جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض في مقابلة بُثت على إتش .بي.أو إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير" ولكنه لم يتطرق إلى إقامة دولة فلسطينية معربا تشككه من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم.

وأعتبر كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وأحد مصممي خطة البيت الأبيض للسلام أو ما يعرف بصفقة القرن، أن تحرر الشعب الفلسطيني من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي " طموحا عاليا".

هذا وقد أعلنت القيادة الفلسطينية مقاطعتها لمؤتمر الاستثمار الذي من المقرر عقده في البحرين أواخر حزيران بسبب انحياز الصفقة الواضح لإسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية.

بالرغم من عدم الإعلان الواضح للخطة الفعلية، تفادى كوشنر ما إذا كانت الخطة ستتضمن حلا يقوم على دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وقال " أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير. سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".

جدير بالذكر بأن صفقة القرن تهدف إلى تشجيع الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة وتتسم بالغموض فيما يتعلق بأهم القضايا الفلسطينية كموضوع القدس الشرقية، اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية.

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