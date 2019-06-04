الصين تحذر السياح والشركات والأكاديميين من مواجهة مخاطر في الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران، أن وزارة الخارجية الصينية حذرت الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة من أنها قد تواجه مضايقات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وقالت إن وزارة السياحة أيضا حذرت السياح الصينيين المسافرين إلى الولايات المتحدة من تهديدات محتملة مثل خطر إطلاق النار في الأماكن العامة والسطو وعمليات تفتيش ومصادرة ينفذها العاملون بالجمارك.

وجاءت هذه التحذيرات بعد أن طالبت الصين يوم أمس الاثنين الطلاب والأكاديميين من الحذر من مخاطر تنطوي عليها الدراسة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى القيود على مدد تأشيرات الدخول واحتمال رفض طلبات التأشيرات وسط حرب تجارية مريرة وتوترات أخرى بين البلدين.

ونقل التلفزيون الحكومي عن وزارة التعليم قولها إن بعض الطلاب الساعين للدراسة في الولايات المتحدة تعرضوا في الفترة الأخيرة لمشكلات تتعلق بتقييد مدد تأشيراتهم وتزايدت أعداد من ترفض طلباتهم للحصول على تأشيرات الدخول.

وأضاف التلفزيون "أثر ذلك على الطلاب الصينيين الذاهبين للدراسة في الولايات المتحدة أو الذين يسعون لاستكمال دراستهم هناك بسلاسة".

أنشطة اقتصادية

ويتعلق الأمر بأنشطة اقتصادية تبلغ قيمتها نحو 14 مليار دولار أغلبها رسوم دراسية ورسوم أخرى يدفعها سنويا نحو 360 ألف طالب صيني يدرسون بالولايات المتحدة.

وطرحت مجموعة من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون الشهر الماضي يهدف إلى منع كل من يعمل بالجيش الصيني أو يرعاه الجيش من الحصول على تأشيرة طالب لدخول الولايات المتحدة.

وجاء مشروع القانون بعد أن أبدى بعض المسؤولين الأمريكيين قلقهم من احتمال قيام المواطنين الصينيين بسرقة حقوق الملكية الفكرية أو التجسس في الجامعات الأمريكية أو غيرها من المؤسسات.

وهذه هي أحدث تحذيرات تصدرها بكين بسبب الصراع التجاري والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية والتوترات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والدعم الأمريكي لتايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

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