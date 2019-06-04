نادال يتخطى بنيشيكوري ليواجه فيدرر في قبل النهائي في رولان غاروس

واصل لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال مسيرته نحو تعزيز رقمه القياسي بنيل 12 لقبا على صعيد بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد أن سحق كي نيشيكوري الذي بدا في حالة مؤسفة، 6-1 و6-1 و6-3 ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي في رولان غاروس اليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران.

ولم يواجه المصنف الثاني، الذي حقق إلى الآن 91 انتصارا مقابل هزيمتين في سجله على الملاعب الرملية في رولان غاروس، أي مشكلات تذكر أمام نيشيكوري المصنف السابع ليضرب موعدا مع روجر فيدرر الذي نال 20 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى في مواجهة مذهلة بالدور قبل النهائي.

وبعد أن خاض المباراة عقب مواجهتين متتاليتين من خمس مجموعات، لم يشكل الياباني نيشيكوري أي قدر من التحدي ليسيطر نادال على اللقاء تماما.

وبدا أن الإحساس بأن المباراة محسومة يسود منذ دخول نادال ونيشيكوري إلى ملعب فيليب شاترييه.

ولم يكن الأمر يتوقف على الأرقام التي تقف في صف نادال، لكن أداء نيشيكوري فشل في إحداث حالة من الزخم حوله منذ بداية البطولة.

وبالنظر إلى أن سجل نيشيكوري أمام نادال على الملاعب الرملية كان الخسارة في أربع مباريات دون أي انتصار، فإن فرصه في تقليص هذا الفارق يوم الثلاثاء بدت ضئيلة وقد تأكد ذلك خلال اللقاء.

ونجح السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث في اخماد بعض المقاومة التي أبداها مواطنه ستانيسلاس فافرينكا ليفوز عليه يوم الثلاثاء 7-6 و4-6 و7-6 و6-4 ليتأهل للدور قبل النهائي في فرنسا المفتوحة للتنس.

وكان فافرينكا قد تغلب على فيدرر قبل أربع سنوات في الدور نفسه على ملاعب رولان جاروس. لكن هذه المرة لم يدم ظهوره في قمة مستواه طويلا خلال المواجهة التي شهدت أداء راقيا شد انتباه الجماهير.

ونجح فيدرر البالغ من العمر 37 عاما في الفوز بالمجموعة الافتتاحية بصعوبة لكن فافرينكا المصنف 24 نجح في كسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية لينجح في التعادل بواقع مجموعة لكل لاعب.

وبدا أن فافرينكا له اليد الطولى حين كسر إرسال فيدرر في منتصف المجموعة الثالثة، لكن فيدرر رد على الفور وأجبر منافسه على خوض شوط فاصل لكسر التعادل.

واستمرت المواجهة في الملعب في المجموعة الرابعة رغم اقتراب سحب داكنة محملة بالرياح، قبل أن يتوقف لمدة ساعة وقت أن كانت النتيجة 3-3.

وعقب استئناف اللعب خسر فافرينكا إرساله وقت أن كانت النتيجة 4-4 ليترك فيدرر أمام فرصة الإرسال لحسم المباراة. وارتكب فيدرر خطأ مزدوجا على النقطة الأولى لحسم المباراة واحتاج لإنقاذ نقطة لكسر إرساله قبل أن يحسم النتيجة لصالحه بتسديدة مباشرة.

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