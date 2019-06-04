السعودية: التحالف يعلن إجلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لأسباب طبية شمال ميناء الحديدة

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باليمن يوم الثلاثاء إنه أجلى أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية "مشتبه بها" شمال غربي ميناء الحديدة لأسباب طبية بعد تلقي السعودية طلبا بالمساعدة من إيران.

وقال بيان للتحالف إن طائرة هليكوبتر للإخلاء الطبي نقلت هذا الشخص من على ظهر السفينة سافيز إلى مستشفى عسكري في مدينة جازان السعودية على الحدود مع اليمن.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن هذا الشخص نقل للمستشفى من على ظهر السفينة الموجودة على بعد 95 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة على البحر الأحمر "نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية".

وقال المالكي إن السعودية تلقت طلبا رسميا بالمساعدة من السفير الإيراني في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.

وأضاف أنه تم تقديم المساعدة "رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر ، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني ، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق على ذلك.

وكانت قوات خفر السواحل السعودية قد قطرت ناقلة نفط إيرانية في أوائل مايو أيار بعد أن واجهت مشكلة في محركاتها قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر.

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