معارض سوداني: المجلس العسكري لم يتعلم من دروس التاريخ والاحتجاجات ستنتصر

قال خالد عمر يوسف القيادي بحركة قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهاني "لم يتعلم من دروس التاريخ على مايبدو، وهو يعيد إنتاجها بصورة واضحة"، مشيرا إلى أن الأمر الآن هو بيد الشعب السوداني الذي بدأ بإنشاء المتاريس في الاعتصامات بالشوارع والتوجه مجددا نحو الإضراب، مؤكدا أن "هذا النظام سيسقط لا محالة".

وأكد يوسف أن الحكام العسكريين كانوا يخلدون النظام القديم للرئيس المخلوع عمر البشير. وأضاف أن حركة الاحتجاج ستتصاعد بعد عطلة عيد الفطر.

وأضاف يوسف اليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران في مقابلة أجراها مع رويترز "أعتقد أن الشعب السوداني لم يكن يومًا موحدًا كما هو موحد اليوم، وهو موحد بوضوح ضد المجلس العسكري وضد الإنقلاب، وهو موحد خلف إتمام مهام ثورته، المجلس العسكري بتصرفه الأخير سمح لأن تذهب الثورة لمنحى أكثر صعوبة".

وقُتل 35 شخصا على الأقل أمس عندما اقتحمت قوات الأمن مخيم احتجاج أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم وفق ما ذكره أطباء على صلة بالمعارضة.

ورفضت المعارضة السودانية اليوم الثلاثاء خطة الحكام العسكريين لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر في اليوم التالي لأسوأ موجة عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل نيسان.

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