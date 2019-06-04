المجلس العسكري السوداني يدعو لإجراء انتخابات خلال 9 شهور

قال رئيس المجلس العسكري السوداني في بيان بثه التلفزيون يوم الثلاثاء إن المجلس سيلغي كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، في أعقاب أعمال عنف في العاصمة الخرطوم بعد تحرك قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".

وذكر أن الانتخابات ستجرى خلال تسعة أشهر.

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