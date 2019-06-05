أمل جديد لمرضى القلب.. لاصقة تصلح ما أفستده النوبات القلبية

تمكن باحثون من ابتكار "لاصقة" تحتوي على الملايين من الخلايا الحية والتي قد تساعد على إصلاح الأضرار التي تتسبب بها الأزمات القلبية.

اللاصقة، والتي يبلغ طولها 3 سم، وعرضها 2سم، سيتم تنميتها في المختبر بالاعتماد على خلايا المريض، ومن ثم تتحول إلى عضلة سليمة تعمل بنجاعة.

وتعتمد آلية عملها على إطلاق مواد كيميائية، مهمتها إصلاح وتجديد خلايا القلب.

وبحسب أخصائيو أمراض القلب في مشفى "أمبريال كوليج لندن" قالوا إن هذه اللاصقة التي تمت تجربتها على الأرانب آمنة تماما.

ومن المفترض مراقبة بعض المرضى الذين ستجرب عليهم هذه اللاصقات، لمدة عامين للوصول إلى نتائج دقيقة.

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وتحدث الأزمات القلبية عند توقف جريان الدم في أحد الشرايين، ويتوقف بالتالي تدفق الدم إلى عضلة القلب، ما يتسبب بنقص الأكسجين، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في القلب، وفشل في أداء وظائفه.

وهذه الأمراض تصيب حوالي 92 ألف شخص في بريطانيا.

الباحث ريتشارد جبور قال:"نأمل في أن نصل يتمكن الأطباء في يوم من الأيام من وصف هذه اللاصقات لمرضاهم الذين يعانون من قصور في عضلة القلب، تماما كالأدوية التي يمكن شراؤها من أرف الصيدليات".