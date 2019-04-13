بحث جديد: حليب الأم مفيد للكبار أيضا

أظهرت أبحاث معامل شركة سيميلاك أبوت للألبان المصنعة أن حليب ثدي الأم يحتوي على فوائد عالية ليست فقط للأطفال ولكن أيضاً للبالغين.

وقالت ريتسيل بوك، مديرة أبحاث الشركة، إن مادة الأوليغوساكاريدى، وهي ثالث أعلى مكون بلبن الثدي بعد اللاكتوز والدهون، لا تحتاج إلى هضم وتصل مباشرة إلى القولون حيث تعمل على تغذية البكتيريا النافعة.

وتساعد تلك المادة البالغين على علاج امراض مثل الشيخوخة والقولون العصبي والحساسية، طبقاً لأبحاث الشركة.

وأضافت بوك: "أظهرت الدراسة على الحيوانات أن تلك المادة تحفز العصب المبهم، وهو طريق سريع يصل الأمعاء بالمخ مباشرة فيساعد على نمو المخ في وقت مبكر من حياة الانسان وأيضاً في وقت لاحق حين تبدأ إمكانيات المخ في الانحدار".

ورجحت بعض الشركات أن يؤدي الاكتشاف إلى زيادة الطلب على تلك المادة بلبن الثدي ليخلق سوقاً سنويا قد تصل قيمته مبيعاتها إلى مليار دولار أمريكي.

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