شاهد: سلطات بيرو تتلف أكثر من 15 طنا من المخدرات

أتلفت السلطات في بيرو أمس، الجمعة، نحو 15 طناً من المخدرات التي تمّ ضبطها خلال عدة عمليات دهم وتفتيش ضد تجار المخدرات في البلاد.

وبحسب السلطات تضمنت المواد التي تمّ إتلافها أنواعاً مختلفة من المخدرات من كوكايين وقنب إضافة إلى مواد كيميائية أخرى تستعمل في المختبرات في تركيب أنواع أخرى من المخدرات مثل الهيرويين.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن بيرو وكولومبيا "تتنافسان" على صدارة أكبر منتج عالمي للكوكايين ونبتة الكوكا التي تستخدم في الصناعات الطبية وصناعة المخدرات.

والكوكا نبتة تنمو في أميركا اللاتينية وتستخدمها شعوبها منذ نحو 5000 عامٍ، ولها بطبيعة الحال استعمالات حميدة، كمضغها مثلاً في حالات الإعياء في المرتفعات، وهي تدخل كذلك في طقوس دينية وثقافية.