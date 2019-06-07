انخفاض قياسي في نمو الاقتصاد الألماني

يبدو أن محرك قاطرة النمو الأوروبي ليس في أفضل حالاته. فقد كان يوم الجمعة بمثابة يوم أسود بالنسبة للاقتصاد الألماني، بعد أن اجتمعت مؤشرات عدة لتلقي بظلالها القاتمة على أول قوة اقتصادية أوروبية. حيث تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي بحسب البنك المركزي الألماني، الذي لا يرى أن الناتج المحلي الخام سيزيد عن 0.6% هذه السنة، بينما كانت التوقعات قبل ذلك تشير إلى 1.6%.

وقال البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد الألماني يشهد حاليا تعثرا واضحا في الوقت الحالي بسبب تراجع مستوى الانتاج الصناعي بنسبة 1.8%، وضعف نمو نسبة الصادرات بنحو 3.7%.

وحذر البنك من أنه إذا كانت هناك ضرورة مقبلة لتغيير التوقعات، فإن التغييرات ستكون مرجحة نحو الانخفاض. كذلك تراجع مستوى الفائض التجاري الألماني خلال شهر نيسان/ابريل إلى نحو 17 مليار يورو، مقابل 20 مليار يورو قبل ذلك بشهر، وهو أكبر انخفاض يسجله الاقتصاد الألماني مننذ أربع سنوات.

ويقر خبراء الاقتصاد الألمان بأن الثلاثي الثاني هذه السنة كان مفزعا، وقد أصبح من المستحيل أن يساير النمو النسق الذي كان عليه الحال خلال الثلاثي الأول من السنة، عندما سجل الناتج المحلي الخام نموّا بنحو 0.4% بعد أن كاد يسجل كسادا نهاية العام الماضي.

أما الصادرات الألمانية التي تأثرت بالتباطؤ العالمي وآثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فقد تكبدت تبعات البركسيت بصفة خاصة. فبعد شهرين من ارتفاع حجم الصادرات بفعل تخزين موّردين بريطانيين المنتوجات الألمانية، قبل التاريخ الأوّلي لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي (وهو 29 آذار/مارس)، تراجعت الصادرات بقوة، مسجلة تراجعا تجاوز 22% على المستوى السنوي.

ولكن تلك المؤشرات ليست الوحيدة، إذا سجل ارتفاع لكلفة العمل خلال الثلاثي الأول، وهذا خبر لا يسر المصدّرين خاصة. وبلغ الارتفاع نسبة 1.1% مقارنة بالثلاثي الأخير لسنة 2018، أي أن الارتفاع على المستوي السنوي هو بنسبة 2.5%.

للمزيد على يورونيوز:

النقد الدولي: الحرب التجارية بين بكين وواشنطن ستكلف 455 مليار دولار العام المقبل

ترامب يقترح عراب بريكست لمفاوضة بروكسل ويرى "فاتورة" الـ 50 مليار هائلة