فيديو: وعاد القرد اللبناني "طشطوش" قادما من إسرائيل.. فشكرا لقوات اليونيفيل

بعد أن أثار بلبة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من أسبوع، ها هو القرد "طشطوش" يعود أمس الجمعة 6 يونيو/حزيران سالما غانما إلى وطنه لبنان.

تسلمت الراهبة موغرين بياتريس "طشطوش" وهو من فصيلة القرود، من قوات حفظ السلام "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان، بعد اضطرارها إلى التدخل لاستعادته من الجانب الإسرائيلي.

واجتاز"طشطوش" قبل أسابيع الحدود اللبنانية، هاربا من مزرعة ﺍﻟﺮﺍﻫﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ موغرين ﺑﻴﺎﺗﺮﻳﺲ في منطقة القوزح التابعة لمحافظة النبطية في جنوب لبنان وتسلل باتجاه إسرائيل، ضاربا القرارات الدولية عرض الحائط.

وأثار "طشطوش" دهشة الإسرائيليين الذين حاولوا الإمساك به بعد أن تم رصده وهو يتجول في بلدتي شتولاة وحرفيش في الجليل الأعلى داخل إسرائيل

وبعد ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭدﺓ ﻭﺍلبحث، وفشل السلطات الإسرائيلية في الإمساك به، تمكن موظفو هيئة الطبيعة والمتنزهات من إلقاء القبض عليه بعد أن نصبوا له كمينا، وتم تسليمه إلى قوات اليونيفيل.

وكانت الراهبة قد وجهت نداء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه، "طشطوش عد إلى سفينة السلام أرجوك، أطفال لبنان ينتظرونك في عطلتهم مع الموز". وعرضت مكافأة مالية لمن يجده ويعيده إليها.

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