مايكل جوف المرشح البارز لخلافة تيريزا ماي يعترف بتعاطيه الكوكايين

قال مايكل جوف، المرشح البارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه تعاطى الكوكايين ويشعر "بأسف شديد" لتعاطيه في عدة مناسبات، آملا أن لا يمنع هذا الكشف من وصوله لمنصب رئيس الوزراء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم أمس الجمعة 7 يونيو/حزيران عن جوف قوله، إنه تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية عندما كان صحفيا شابا.

وقال "كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عاما وبالفعل كان خطأً. لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية".

وأضاف جوف"من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيما. وأعتقد بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة".

ويأتي هذا الكشف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ فيما يسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

واستقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم مما أشعل رسميا منافسة على خلافتها قد تجعل حزبها يتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول يوم الاثنين. ويجب أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية يوليو/ تموز.

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