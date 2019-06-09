اختطاف لبنانيين وسوري بمنطقة أندوني بولاية ريفرز النيجيرية

أكدت الشرطة النيجيرية أن مجموعة مسلحة قامت باختطاف عاملين لبنانيين كانا يعملان في شق طريق بولاية ريفرز الغنية بالنفط. وأشار المتحدث باسم الشرطة بولاية ريفرز نامدي أوموني أن العاملين خطفا يوم الجمعة من موقع في منطقة أندوني.

وأوضحت الشرطة أنها وفي إطار التحقيق فقد استدعت بعض الأطراف إلى الاستجواب لتسهيل عملية الاقتراب أو الوصول من أحد المستهدفين الرئيسيين في أقرب وقت ممكن.

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ونقلا عن وسائل إعلام لبنانية مختلفة، فالأمر يتعلق باللبنانيين ط. استفان و ش. لحود، وهما يعملان في شركة "رافول" في نيجيريا، وكان برفقتهما شاب سوري يدعى إ. سكاف. وأشارت نفس المصادر أن مجموعة الخاطفين تمكنت من استخدام الزوارق السريعة والوصول إلى الموقع حيث وقعت مواجهة بين عناصرها والمختَطَفين. وذكرت نفس المصادر أن استفان ولحود وسكاف استطاعوا التغلب على اثنين من الخاطفين ونزعوا منهما سلاحهما، إلا أن محاولتهم لم تنجح لكثرة عدد الخاطفين.

وتشيع عمليات الاختطاف في منطقة دلتا المنتجة للنفط حيث تقع ولاية ريفرز، وفي أبريل-نيسان الماضي، خطف مسلح اثنين من العمال الأجانب من منصة نفطية مما دفع شرطة الولاية إلى تعزيز الأمن في المنطقة.