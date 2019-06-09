البحرية الإسرائيلية تسيطر على سفينة تركية قبالة سواحل حيفا

تدخلت قوات البحرية الإسرائيلية صباح الأحد على متن سفينة شحن قبالة ساحل حيفا في أعقاب محاولة لإلحاق أضرار بالسفينة. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أشخاصاً مجهولين سيطروا على السفينة واحتجزوا طاقمها الذي يتكون من 24 شخصا، وجرت محاولة لإضرام النار في السفينة.

وترددت أنباء بتلقي الجيش الإسرائيلي لتقرير يفيد بأنّ سفينة أجنبية راسية بالقرب من الساحل وأنّ حريقا من تنفيذ "عناصر مجهولة" شبّ على متنها. وسرعان ما سيطرت قوات البحرية الإسرائيلية على السفينة التي أشارت المعلومات إلى أنها تركية وتابعة لشركة شحن البحر الأبيض المتوسط "أم أس سي"، وجاءت من ميناء مرسين في جنوب شرق تركيا، وتحمل راية جمهورية بنما.

وأضافت المعلومات أن القوات الإسرائيلية وبعد سيطرتها على السفينة، أجرت عملية تفتيش بالتنسيق مع قوات الشرطة حيث تمّ القبض على شخص لم يكن اسمه مدرجا على قائمة المسافرين. وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الحادث جنائي ولا علاقة له بالإرهاب.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أشار على صفحته على موقع تويتر إلى أنه "خلال ساعات الليل، أشعل مجهولون النار في سفينة تجارية أجنبية"، مؤكدا أن الحادث تحت السيطرة ويخضع لمراقبة البحرية الإسرائيلية.

للتذكير شهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترا نسبيا في بعض المناسبات على خلفية الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التي شاركت في قافلة التضامن مع قطاع غزة نهاية مايو-أيار 2010، والذي أسفر عن مقتل 10 نشطاء أتراك.

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