البابا فرنسيس يصلي من أجل السودان ويدعو إلى الحوار

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد 9 يونيو/حزيران، إلى السلام في السودان بعد اقتحام قوات الأمن مخيم اعتصام لمحتجين مطالبين بالديمقراطية في الخرطوم الأسبوع الماضي.

وقال البابا في عظته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس "تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف، نصلي من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويتم السعي للصالح العام عبر الحوار".

ويقول مسعفون من المعارضة إن 113 شخصا قتلوا في أعمال العنف بالخرطوم الأسبوع الماضي في حين تقول الحكومة إن 61 قتيلا فقط سقطوا ومن بينهم ثلاثة من أفراد أجهزة الأمن.

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